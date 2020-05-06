رياضة | تقارير.. الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير.. الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي حصل على توقيع واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين للانضمام إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتمكن الأهلي من الحصول على توقيع أحمد توفيق لاعب وسط نادي بيراميدز الحالي ولاعب الزمالك السابق منذ فترة طويلة .

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وينوي الأهلي الدخول في مفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز في الفترة القادمة لضم أحمد توفيق بشكل رسمي في نهاية الموسم الجاري.

ويتمسك نادي بيراميدز بخدمات أحمد توفيق ولا ينوي التفريط فيه خلال ميركاتو الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

يذكر أن نادي الزمالك أيضًا يخطط لاستعادة أحمد توفيق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.