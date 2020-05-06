رياضة | بوروسيا دورتموند يخطط لتجديد عقد جوتزه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بوروسيا دورتموند يخطط لتجديد عقد جوتزه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي مسؤولي نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، لتجديد تعاقد ماريو جوتزه لاعب الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند إن النادي سيبدأ مفاوضاته مع ماريو جوتزه في المستقبل القريب.

وقال فاتسكه لقناة "أر.تي.إل" :"سنسعى لإجراء محادثة مع ماريو جوتزه بمجرد عودتنا للعب مرة أخرى".

وذكر فاتسكه إن دورتموند وجوتزه لم يتحدثا خلال فترة توقف الدوري المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، والتي يتوقع أن تنتهي هذا الشهر، لان هذا سيكون ممارسة "مشكوك فيها".

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وأوضح فاتسكه :"لم يكن يسمح لنا باللعب بعد الآن، لم يكن لدينا أي دخل، ثم لا يمكنك التحدث عن العقود الجديدة".

وينتهي تعاقد جوتزه، الفائز بكأس العالم 2014، بنهاية الموسم، وهو ما يسمح له للانتقال لنادي آخر بدون مقابل.

وشارك جوتزه /27 عاما/ للمرة الأولى في البوندسليجا مع فريق دورتموند ثم عاد إليه في 2016 بعد أن قضى أربعة مواسم متواضعة مع بايرن.

وكان يعاني من إصابات ولكنه لم يكن في التشكيل الأساسي تحت قيادة لوسين فافر، مدرب النادي، وارتبط اسمه بالانتقال للأندية الإيطالية.