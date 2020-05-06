رياضة | مفاجأة.. الزمالك يحدد مطالبه للموافقة على رحيل ساسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يحدد مطالبه للموافقة على رحيل ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي الزمالك شروطه للموافقة على رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة إلى أن النادي الأبيض لن يمانع في بيع التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الفريق في الصيف القادم.

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واشترط مسئولو نادي الزمالك الحصول على مبلغ 7 مليون دولار للموافقة على رحيل ساسي في نهاية الموسم الجاري لأي نادي.

يذكر أن عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع لصفوف أي نادي في الانتقالات الشتوية القادمة.