رياضة | الأهلي: كنا على وشك التعاقد مع مدرب ألماني قبل فايلر ولكن.!

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي: كنا على وشك التعاقد مع مدرب ألماني قبل فايلر ولكن.! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مفاجأة قوية بأن النادي الأحمر كان قريبًا من التعاقد مع مدرب ألماني قبل التعاقد مع فايلر.

وأوضح عضو مجلس الأهلي أنه عندما سافر برفقة أمير توفيق مدير التعاقد بالأهلي للتعاقد مع مدرب جديد لخلافة مارتن لاسارتي كان على وشك التعاقد مع مدرب أجنبي لكنه الأخير تراجع عن التعاقد.

وزاد : تحدث معي الكابتن الخطيب وقال لي ..ستسافر غداً برفقة أمير توفيق إلى ألمانيا من أجل التعاقد مع مدرب أجنبي ..دون أن يكون لدّى أي تفاصيل".

وواصل :"في ألمانيا جلسنا مع مدرب وتحدثنا في أمور كثيرة وكان قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على عرض الأهلي لكنه تراجع في موقفه في اليوم التالي لنجد أنفسنا نبدأ من الصفر في رحلة البحث عن مدرب".

