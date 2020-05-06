رياضة | خالد مرتجي يكشف عن نصيحة مورينيو قبل التعاقد مع فايلر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خالد مرتجي يكشف عن نصيحة مورينيو قبل التعاقد مع فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على أنه استشار البرتغالي جوزيه مورينيو قبل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر.

وتابع مرتجي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة بأنه من ضمن نصائح جوزيه مورينيو الهامة التعاقد مع مدرب ليس صاحب اسم كبير لأن هذه النوعية من المدربين حققت نجاحات كثيرة ولديها "تشبّع" لذا من الأفضل البحث عن مدرب "جعان" بطولات.

وزاد بأنه نجح في التوصل لنونو جوميز لاعب منتخب البرتغال ومن خلال استطلع رأي مورينيو في مدرب الأهلي الجديد.

