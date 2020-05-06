رياضة | أبرز السيناريوهات المتوقعة لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أبرز السيناريوهات المتوقعة لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية، أنه نتيجة تفشي فيروس كورونا، وتأثيره المضطرب على معظم دول العالم بوقف مختلف الأنشطة الرياضية، توجد احتمالية بإلغاء بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في نسختها المقبلة.

ونوه كريج تايلي، مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة المفتوحة، إنه قد يتم إلغاء النسخة المقبلة من المسابقة، بسبب انتشار فيروس كورونا، مضيفًا ان هذا هو الأسوأ بين التقديرات المطروحة.

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وأوضح مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أن إقامة البطولة في الوقت الحالي، مع مراعاة وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي على جميع المشاركين بالبطولة، يعتبر أفضل سيناريو، وأحسن الأراء لتفادي تكبد المزيد من الخسائر.

كما أشار تايلي، إل أنه في حال إقامة البطولة سيتم السماح للجمهور الأسترالي فقط بحضور مباريات البطولة.

