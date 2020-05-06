رياضة | ماكينة أهداف لا تتوقف.. ماذا قدم المهاجم السوري "عمر السومة" خلال مشواره الكروي؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ماكينة أهداف لا تتوقف.. ماذا قدم المهاجم السوري "عمر السومة" خلال مشواره الكروي؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام عمر السومة مع الأندية التي لعب لها ومنتخب سوريا:-

ولد عمر السومة في 23 مارس 1989 بقرية "دير الزور" في سوريا، ويبلغ عمره 31 عامًا، مشواره مع الساحرة المستديرة بدأ مع نادي الفتوة السوري عام 2001، وكان عمره 12 عامًا، وسرعان ما لفت الأنظار إليه بفضل موهبته الكروية وقدراته التهديفية، ليتم تصعيده للفريق الأول وساهم في تتويج فريقه بلقب دوري الدرجة الثانية السوري موسم 2009 – 2010، وسجل 22 هدفًا مع الفريق خلال 39 مباراة.