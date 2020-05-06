رياضة | الأهلي يوافق على تجديد العضوية عبر تطبيق النادي مع توصيل الكارنيهات إلى المنازل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يوافق على تجديد العضوية عبر تطبيق النادي مع توصيل الكارنيهات إلى المنازل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويأتي وذلك في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد ، وتماشيًا مع توجهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية. ومن المقرر أن تبدأ عملية توصيل الكارنيهات الجديدة إلى منازل الأعضاء مطلع يوليو المقبل، وذلك ضمن الخطوات التي اتخذتها إدارة النادي للحفاظ على سلامة الجميع. ووافق مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب على تجديد اشتراكات العضوية عبر تطبيق الأهلي مع توصيل البطاقات الجديدة إلى منازل الأعضاء.

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