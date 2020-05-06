رياضة | أولومبياكوس يخطط لخطف "بن شرقي" من الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أولومبياكوس يخطط لخطف "بن شرقي" من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية يونانية، عن دخول نادي أولومبياكوس اليوناني، في مفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير، أن النادي اليوناني يخطط للتعاقد مع المغربي أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك المصري، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

وتابعت: "النادي اليوناني سيقوم بإرسال خطابًا رسميًا إلى الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، للاستفسار عن القيمة المالية للبالغ من العمر 25 سنة تمهيدا للتعاقد معه.

واختتمت: "أولومبياكوس يسعى إلى تعزيز خط هجومه الموسم المقبل، وسط محاولات من الإدارة البيضاء للحفاظ على اللاعب وعدم رحيله".