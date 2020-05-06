رياضة | خسارات فادحة تنتظر البريمرليج في الموسم المقبل.. تابع التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خسارات فادحة تنتظر البريمرليج في الموسم المقبل.. تابع التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير بريطانية حجم الخسارة المتوقعة للبريمرليج، وذلك خلال الفترة المقبلة في حال استئناف النشاط الكروي من جديد، وهنا تحتم الضرورة على لعب المباريات بدون جمهور، حفاظًا على الأرواح من تفشي فيروس كورونا، وارتفاع نسب الإصابة به على مدرجات الملاعب.

وأكدت قناة bbc البريطانية، أن أندية البريمرليج قد تخسر ما يقدر بنصف مليار يورو، في حال لم يسمح للجماهير حضور مباريات الموسم المقبل، نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف طارئة إثر تفشي الفيروس المستجد كوفيد-19.

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وأشار التقرير أن هذه التوقعات قائمة رغم حالة عدم التأكد بشأن ما تبقى من مباريات الموسم الحالي، وعدم وضوح استكمال الموسم من عدمه، بسبب انتشار فيروس ​كورونا​، وفرضه لتطبيقات إضطرارية على كافة دول العالم.

وتجدر الإشارة أن انتشار فيروس كورونا قد تسبب في إيقاف جميع مباريات البريميرليج منذ الأسبوع الأول من شهر مارس، تزامنًا مع وقف النشاط الرياضي في أوروبا، وكافة دول العالم التي سجلت نسب إصابة مرتفعة بالفيروس، فضلًا عن توقف حركة الملاحة الجوية التي أثرت بدورها على الأنشطة الرياضية.