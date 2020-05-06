رياضة | 30 مليون جنيه دعم من الشباب والرياضة لـ4 آلاف مركز شباب لمواجهة تداعيات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 30 مليون جنيه دعم من الشباب والرياضة لـ4 آلاف مركز شباب لمواجهة تداعيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتركيز كل جهود الحكومة في إدارة الوضع الحالي ومساعدة القطاعات المتضررة ، وارتكازا على قرارات الحكومة المصرية ولحرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كافة أنواع الدعم المادي واللوجيتسي لمراكز الشباب في ظل توقف الأنشطة الشبابية والرياضية المنفذة بها في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ بقيمة 30 مليون جنيه دعم لعدد 4062 مركز شباب موزعة على جميع قرى ومدى محافظات الجمهورية وذلك لمواجهة آثار وتداعيات فيروس كورونا والتي تمثلت في إيقاف الأنشطة الرياضية بكافة أشكالها وغلق المنشآت الشبابية والرياضية بشكل كامل الأمر الذي تأثرت معه ميزانيات مراكز الشباب وبالتالي قدراتها على الوفاء بالتزاماتها المختلفة وفى مقدمتها الأجور والمستحقات المالية للعاملين والمدربين وكافة المستحقات المالية الدورية والخاصة بتلك المراكز .

وأشار وزير الشباب والرياضة بأنه سبق أنه تم صرف مبلغ وقدره 25 مليون جنيه لأكثر من 550 نادى رياضى لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد ، وأوضح أن دعم الأندية ومراكز الشباب يمثل أحد أوجه إجراءات الوزارة لدعم ومساندة كافة الهيئات الشبابية والرياضية.

وتتضمن موافقة وزير الشباب على دعم مراكز الشباب لتوزيعها وفقاً لتقسيمات مراكز الشباب حسب الاحتياجات والمتطلبات والمتعلقة بمشاركة مراكز الشباب في الأنشطة الرياضية المختلفة فضلاً عن الالتزامات الخاصة بتلك المراكز والمرتبطة بالأنشطة والمبادرات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في المجالات الرياضية والثقافية والفنية.

