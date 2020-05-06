رياضة | محمد صلاح ضمن قائمة أسرع 10 لاعبين في العالم.. تعرف على ترتيبه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح ضمن قائمة أسرع 10 لاعبين في العالم.. تعرف على ترتيبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، بعمل إحصائية لأسرع لاعبي كرة القدم في العالم.

وشهدت القائمة تواجد النجم المصرى العالمى محمد صلاح ضمن قائمة أسرع لاعبى كرة القدم فى العالم، برفقة نجوم الدوريات الأوروبية ضمن 10 لاعبين، أمثال كليان مبابى، نجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان.

وجاءت سرعة محمد صلاح، وفقا للتقرير الفرنسى، بمعدل لا يقل عن 35 كيلومترا فى الساعة.

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وتصدر القائمة الفرنسى مبابى لاعب باريس سان جيرمان بمعدل سرعة بلغ 36 كيلومترا فى الساعة.

فى حين حل كريم بلعربى، لاعب باير ليفركوزين، 35.27 كيلومتر/ الساعة، فى المركز الثانى، يليه كايل ووكر لاعب السيتى 35.21 كيلومتر/ الساعة، ثم سانى لاعب مانشستر سيتى 35.04 كيلومتر/ الساعة، ثم ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، 35.7 كيلومتر/ الساعة، ثم أوباميانج، لاعب أرسنال، 35.5 كيلومتر/ الساعة.

وفي المركز السابع جاء كنجسلى كومان، لاعب بايرن ميونخ، 35 كيلومتر/ الساعة، وثامنا، محمد صلاح، لاعب ليفربول، 35 كيلومتر/ الساعة، ثم ألفارو أودريوزولا، لاعب الريال المعار لبايرن، 34.99 كيلومتر/ الساعة، وأخيرا، ناتشو هيرنانديز، لاعب ريال مدريد، 34.62 كيلومتر/ الساعة.