رياضة | جيرالدو خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جيرالدو خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس جهاز الكرة بنادي الأهلي، كافة ملفات اللاعبين الموجدين حاليًا في صفوفه، أو استقدام اللاعبين الأجانب في الميركاتو الصيفي المقبل، رغم عدم وضوح ما إن كانت ستمنح الفرصة لكافة أندية الدوري المصري الممتاز لاستئناف مسابقاتها المؤجلة أم لا في ظل تفشي فيروس كورونا.

في ضوء ذلك تأكد رحيل الأنجولي جيرالدو كوستا جناح النادي، عن صفوف الفريق خلال فترة المقبلة، إذ أنه لم يكن على مستوى رضى إدارة النادي، والجهاز الفني، ولم يقدم ما ينال استحسان جمهور القلعة الحمراء.

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وطلب جهاز الكرة بنادي الأهلي، من جيرالدو بشكل رسمي، أن يستعد بتجهيز عدد من العروض لعرضها على الإدارة بالنادي، تمهيداً لرحيله عن صفوف الفريق.

كما تبحث إدارة القلعة الحمراء تسويق اللاعب عربيًا، وترى أن جيرالدو غير إيجابي على المرمى، وهناك استقرار بشكل كبير على فكرة بيعه.

ويذكر أن جيرالدو قد انتقل لصفوف المارد الأحمر منذ ما يقرب من موسم ونصف، ولم يظهر بالشكل المتوقع منه خلال مشاركاته مع الفريق.

