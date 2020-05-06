رياضة | ريال مدريد يضحي بثنائي الفريق من أجل موهبة إشبيلية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضحي بثنائي الفريق من أجل موهبة إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي ريال مدريد الإسباني، في مفاوضات لضم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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واشار موقع "le10sport" الفرنسي، أن اللاعب نال إعجاب زين الدين زيدان مدرب الملكي بعد المستوي المميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية مع فريقه اشبيلية والذي انضم له مطلع هذا الموسم، قادمًا من أوليمبيك مارسيليا، وشارك مع الفريق في 29 مباراة، وسجل 12 هدفا، وصنع 3 آخرين.

ويدرس فلورنتينو بيريز رئيس نادي الريال تقديم الثنائي سيرجيو ريجيلون وداني سيبايوس، من أجل إقناع إشبيلية بالموافقة على ترك نجمه الأرجنتيني خاصة وان أوكامبوس يملك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 70 مليون يورو