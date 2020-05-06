شكرا لقرائتكم متعب: رفضت فكرة أبو ريدة بالضغط على كوبر لمشاركتي في كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد عماد متعب نجم الأهلي السابق أن يكون حسن شحاتة يفضل اشراكه في المباريات لأنه يحبه ، معتبرا أنه لا يفضله على أحد داخل الملعب إلا للقناعات الفنية، مشيرا إلى أنه لعب حوالي 70 دقيقة في المبارة النهائية بأمم إفريقيا 2010 وفضل المشاركة ، خاصة أنه لو لم يشارك لتغير سيناريو المعلم في الاعتماد على محمد ناجي جدو كبديل ذهبي.

قال خلال تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تايم سبورت، أن جدو كان نجم الشباك في بطولة أمم إفريقيا، وميزة جيلنا أنه لم يكن هناك الجيل الأوحد وكان هناك حالة حب من الجميع، مؤكدا أن فكرة الغيرة من زملائه في الملعب غير موجودة في قاموس متعب.

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أشار: أبو تريكة جاءني قبل نهائي أمم إفريقيا 2008 وأبلغني بانه حلم بأنني سأسجل هدف في المباراة ، ولكن أبو تريكة هو من سجل الهدف وليس أنا، موضحا أنه كان يتمنى المشاركة في كأس العالم من أجل تحقيق المشاركة في كل البطولات.

أفصح متعب أنه اجتمع بهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وأكد لي أنه سيعرض على كوبر الاستعانة به في كأس العالم ومتابعتي حتى يكون لي دورا مع الفراعنة، ولكن طالبته بعدم الضغط على المدير الفني لأن ذلك قراره ولا يجب أن يجبر عليه.