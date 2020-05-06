شكرا لقرائتكم متعب: لو استمر جوزيه بالأهلي لبقيت بالملاعب حتى الآن ومينفعش البدري يزعقلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد عماد متعب نجم الأهلي السابق بأنه كان محظوظا في مشواره مع الكرة سواء بالتواجد مع جيل كان يملك أفضل رؤوس الحربة في مصر، وكذلك محظوظا بالانضمام للأهلي والتدرب مع عدد كبير من اللاعبين واكتشافه عن طريق ميمي الشربيني نجم الأهلي السابق.

قال خلال تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تايم سبورت، تأرت كثيرا بمحمد أبو تريكة وقضينا مواسم طويلة من المكاسب والانجازات وأضاف لي كثيرا في الملعب، لأنني مطمئن بالوصول للمرمى كل 5 دقائق في وجوده، مؤكدا أن محمد بركات لا يقل قيمة فنية عن أبو تريكة وهو واحد من اللاعبين الذين تعلم منهم وأفد فريقه وقادر على تحمل.

شدد على أنه في أول مقابلة مع بركات لم يحييه بشكل طيب وكنت متضايق منه لأنه كان يحرز أهدافا في الأهلي وقت وجوده في الإسماعيلي، مشيرا غلى أن بركان صاحب صاحبه ولا تسمع له صوت في الملعب وكان جاد للغاية داخل الملعب.

أوضح أن بركات ظلم في طريقة اعتزاله وكان من الممكن استمراره لموسمين آخرين ولكن هناك أسباب هو من يتحدث عنها ، مشيرا إلى أن سبب جولسه احتياطيا في الأهلي هو حسام البدري ، مؤكدا أنه لو كان مانويل جوزيه مستمرا مع الأهلي لاستمر متعب في الملاعب حتى يومنا هذا.

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أردف: لم أندم على رفض منصب مدير منتخب مصر، وحسام البدري تحدث مع محمد فضل وطلب منه اقناعي بقبول المهمة، مشيرا إلى أنه كان من الصعب العمل مع البدري في هذا الوقت كما أنه سيكون بابا للحديث عن وجود مشاكل بيني وبين البدري خاصة حال وجود اخفاقات بالمنتخب.

شدد على أنه تلقى اخطارا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بأنه لن يتم قيده في افريقيا وبعدها قررت الرحيل لأنه كان على يقين بأنه لن يكون له دور مع الفريق الأحمر، مشيرا إلى أنه في فترة من الفترات كانوا يحاولون استفزازه من أجل الوقوع في الخطأ، مؤكدا أنه رفض الانضمام لقائمة مباراة الأهلي ضد أتلتيكو مدريد ببرج العرب، بسبب توتر علاقته مع حسام البدري، لاسيما وأنه كان غير مرغوبا فيه.

شدد على أن ألقى قميص التدريب في مرة من المرات، بسبب عدم الثقة فيه حيث استدعاه للتسخين في الدقيقة 85 بعد الاطمئنان على النتيجة وتسجيل الأهلي للهدف الثانين ولم يكن على ثقة بنزول متعب وقت أن كان الأهلي متقدما بهدف، قائلا: هو هيفرق مع البدري أسخن بجري ولا لا.. ومن الصعب انه يزعق لي ويقولي تعالى بسرعة، وقلت له انا جاي، راح قعدني على الدكة ونزل لاعب تاني بسبب الموقف ده، ومينفعش يزعقلي انا كابتن الفريق.