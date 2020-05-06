شكرا لقرائتكم اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة تجتمع الأحد لمناقشة الوضع المالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة عن عقد اجتماع مجلس إدارة الأحد المقبل بمقر الإتحاد لمناقشة العديد من الأمور المهمة .

وقال سامح حمدى أن اجتماع الأحد سيشهد مناقشة الموقف المالى للاتحاد لتحديد بعض الأمور العالقة بالماليات خلال المرحلة المقبلة .

وعقد مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة اجتماع الأربعاء الماضى لدارسة بعض الأمور أبرزها تعديل بنود لائحة الإتحاد و سيناريوهات عودة النشاط حين صدور قرار من الدولة بعودته .

وكشف مصدر فى إتحاد الطائرة مسبقا أن من أهم البنود التى ترغب اللجنة فى تعديلها، عودة بند الـ 8 سنوات وعدم ترشح الحكام إلا بعد الاعتزال بسنة، وعدم ترشح المدير التنفيذى إلا بعد ترك منصبه بعام أيضا .

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وناقشت اللجنة المؤقتة هذه البنود فى اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد الإسبوع الماضى ، لمناقشة تصور عودة النشاط الذى سيتم استكمال مناقشته فى الاجتماع المقبل.

وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، مد تعليق نشاط اللعبة، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء إحترازى بسبب فيروس كورونا .

وخضع مؤخرا سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، لجلسة استماع أمام المستشار القانونى للجنة الأولمبية لمناقشة قرار حل جميع لجان الاتحاد، بعدما قام عدد من موظفى لجان اتحاد الكرة الطائرة مؤخراً بتقديم مذكرة إلى اللجنة الأولمبية اعتراضا على قرار الحل.