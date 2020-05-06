شكرا لقرائتكم اجتماع بين العشرى والسقا وحلبية لوضع تصور للفترة المقبلة بالمصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى جلسة عن طريق الفيديو الكونفرانس مع سمير حلبية رئيس النادى وعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق من أجل وضع تصور جديد للفترة المقبلة وكيفية إيجاد طرق بديلة فى حالة استمرار الوضع على ماهو عليه.

ويتدرب اللاعبين فى الوقت الحالى بالمنزل طبقا لبرنامج موضوع من المدير الفنى يشرف عليه مخطط الاحمال عن طريق برنامج اون لاين بشكل يومى نظرا لتوقف مسابقة الدورى بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف النشاط بسبب تفشى وباء كورونا القاتل.

ومن المقرر أن يبحث الثلاثى موقف النادى بشكل عام فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها الأندية المصرية نظرا لعدم تواجد مورد مالى لكافة الفرق بسبب توقف النشاط .

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من ناحية اخرى أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن إدارة ناديه صرفت مستحقات شهر أبريل للاعبين والعمال الموظفين أمس الثلاثاء.

وقال عمار فى مداخلة هاتفية لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر إذاعة أون سبورت، "صرفنا مرتبات الموظفين والعمال واللاعبين عن شهر أبريل أمس، ولا نعلم كيف سنتصرف بعد ذلك فى ظل الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب توقف النشاط الكروى بسبب كورونا".

وأضاف عمار، "اتجاه الدولة المصرية هو الحفاظ على صحة المواطن المصرى، لذا ينبغى أن يكون القرار الرسمى إلغاء بطولة الدورى خوفاً من إصابة أى فرد فى المنظومة الكروية بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن اللاعبين يرفضون اللعب خوفاً على أنفسهم، وهى قرارات يجب احترامها".