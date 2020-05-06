شكرا لقرائتكم متعب: اللعب للزمالك شرف ولكن أنا صعب.. وأمم إفريقيا 2008 الأكثر بذلا للجهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح عماد متعب نجم الأهلي السابق أنه لم يتلق اتصالات من الزمالك فور رحيله عن الأهلي للانضمام لصفوفه، ولكن دار حديث بينه وبين أمير مرتضى بسبب الصداقة بينهما، مشيرا إلى أنه من الصعب اللعب للزمالك رغم أنه نادي كبير وشرف لأي لاعب ارتداء قميصه، ولكن بالنسبة له الأمر صعبة للغاية ولو فكر في اللعب لنادي غير الأهلي سيكون خارج مصر.

قال خلال تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تايم سبورت، كان لدي عرضا من الجونة من أجل الانضمام إليه ولكني اخترت الاعتزال وأعلنت انتهاء مشواري في الملاعب بعدها مباشرة، مشيرا إلى أنه تلقى عرضا خليجيا للعب 4 مباريت فقط برقم خيالي بعد العودة من بلجيكا ، ولكنني رفضت وأكدت أنني غير جاهز ولو كان هناك لاعبا غيري لأقدم على تلك الفترة.

شدد على أنه لم يشعر بالضيق وقت مشاركة عمرو جمال على حسابه في الأهلي وقت إصابته لأنه لم يكن جاهزا، ولكنه كان يشعر بالضيق بشكل عام بسبب عدم المشاركة، مؤكدا أنه يتشرف أن يكون محبوبا من قبل حسن شحاتة أو يعامله مثل ابنه، وقد يكون يعامل أبناء منتخب الشباب جيل 2003 بشكل خاص مثلي أنا وأحمد فتحي وحسني عبد ربه وعمرو زكي، مشددا على أنه لم يلعب منتخبات منذ تصعيده من قطاع الناشئين وحتى 2011 سوى مع حسن شحاتة في منتخب الشباب والمنتخب الأول.

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أوضح أنه لا يخرج كل طاقته في التدريب وليس مثل أحمد فتحي أو حسام غالي في التدريب، مشددا على أن غالي من أكثر اللاعبين اخراجا للطاقات في التدريب، مشددا على ان غالي لا يعرف التهريج.

شدد على أن بطولة أمم إفريقيا 2008 هي أكثر بطولة قدم فيها مجهود بدني ولكن التوفيق خانه في احراز الأهداف بتلك البطولة، حيث لم يسجل ولا هدف، ولكنه لم يجامله نهائيا ومن الصعب أن يقدم على ذلك وكان يعمل بما أبذله من جهد، ولكن الأزمة في عدم التوفيق باحراز الأهداف.