شكرا لقرائتكم متعب: نصحت فتحي بأن قضاء موسمين في الأهلي أفضل من 3 خارجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد متعب نجم الأهلي السابق أنه تواصل مع أحمد فتحي بشأن نصحه في تحديد مستقبله، وفتحي أكد أنه يتناوب على المشاركة مع محمد هاني في المباريات، بخلاف أن الأخير يستحق الحصول على فرصة كاملة وهو يرغب في المشاركة الأساسة، موضحا أن فتحي أكد له أن بيراميدز يرغب في التعاقد معي 3 سنوات ولكن الأهلي يريد تجديد عقد لمدة موسمين فقط.

قال خلال تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تايم سبورت، أبلغت فتحي بأنني له كنت مكانه لاخترت اللعب في الأهلي موسمين بدلا من الاعتزال خارجه، لأنني أفضل أن يختار أي لاعب صنع تاريخا في الأهلي أن يعتزال داخله.

أضاف متعب أنه تواصل مع الثلاثي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي، مشيرا إلى أن إكرامي يرى أنه قادر على العطاء لفترة داخ الملعب ويرغب في المشاركة الأساسية، لذا اختار الرحيل لأنه صعب على لاعب الكرة الجلوس احتياطيا خاصة بعد التلأق.

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استطرد أنه يتمنى اعتزال حسام عاشور داخل الأهلي، خاصة بعد تقدم عرض جيد من النادي له، مشيرا إلى أنه لم يتواصل مع عبد الله السعيد عند توقيعه للزمالك لأنه كان يتواجد وقتها مع التعاون السعودي.