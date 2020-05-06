شكرا لقرائتكم متعب: جاريدو كان بياخد رأيي في اختيار تشكيل الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح عماد متعب نجم الأهلي السابق أنه لا يغضب عندما أجلس احتياطيا للاعبين مثل حسام حسن وعمرو زكي ومحمد زيدان لا أغضب، ولكن كنت أغضب من الجلوس احتياطيا في الأهلي لأنه عندما كنت أجلس احتياطيا لم يكن المهاجمين يحرزون أهداف في ذلم القوت.

قال خلال تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تايم سبورت، جاريدو مدرب جيد جدا فنيا وبدنيا ولكن لديه مشكلة وهي شعوره بتآمر اللاعبين عليه، وهو تحدث معي أكثر من مرة لاتخاذ رأيي بشأن من يلعب أو لا يلعب، وأكدت له أن هذا الأمر لا يخصني، وهو ما جعله يبتعد عني بعدها.

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أوضح أن الزمالك يقدم مستويات قوية في الوقت الحالي، ويملك حاليا جيل قوي، مشيرا إلى أن فلافيو من افضل المهاجمين الذين لعبت بجوارهم، ومن الصعب تعويضه، مشيرا غلى أن ايفونا يتشابه مع وليد أزارو في أنهم يحتاجون للعمل على تحسين وضعيتهم أمام المرمى بسبب اهدار الفرص أمام المرمى.

كشف متعب أن التحاليل الطبية التي أجراها لم تكن جيدة ، خاصة أنه كان مهملا في حالته الصحية، لاسيما عندما يرتبط اموضوع بـ"جلطة" ولكن لم يعرف مكانه داخل الجسم بسبب تناوله دواء سيولة بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.