شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : أرفض التواجد في الأهلي للضغط على الإدارة وعاشور يستحق مباراة الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤمن عماد متعب نجم الأهلي السابق أن تجاربه الاحترافية لم تكن فاشلة بدليل أنه حقق نجاحات مع اتحاد جدة السعودي وساهم في تحقيق لقب الدوري السعودي، مشيرا إلى أن تجربته مع ستاندر لييج البلجيكي كان قرار اتخاذها خاطئ من البداية بسبب شكواه من إصابة.

وقال عماد متعب خلال تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تايم سبورت، أن النادي البلجيكي تعاقد معه من أجل الاستثمار بحيث يستمر موسم أو موسمين ثم يقوم ببيعه، مؤكداً أنه لم يكن جاهزاً لخوض التدريبات مع ستاندر لييج بسبب الإصابة، بخلاف أنه كان في فترة راحة قبلها بـ3 شهور.

أردف أنه فوجئ بأن ستاندر لييج فرط في لاعبيه الكبار، وأن أكبر لاعب في صفوفه في حدود 20 عاما، مؤكدا أن زوجته يارا نعوم أكثر من حاول إقناعه بالتمسك بفرصة بقاؤه في بلجيكا من أجل تحقيق حلم الاحتراف وكذلك نادر شوقي، مشيرا إلى أن قرار العودة كان خاطئ وأعترف بخطأي في العودة وفسخ العقد.

كشف كواليس عرض بريتسول سيتي الانجليزي، مؤكدا أنه اشترط خوض مباراة القمة ضد الزمالك على أن يوقع العقود من اليوم الثاني ولكن النادي لم يستكمل التعاقد معي بسبب مشاركتي في القمة، مؤكدا أنه لم يندم على هذا القرار لأن الأهلي صاحب فضل عليه وكانت هذه المباراة مهمة للغاية.

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وشدد عماد متعب نجم الأهلي السابق على أنه غير حزين على التفرقة بالتعامل بينه وبين حسام عاشور قائد الفريق الأحمر الحالي بشأن اقامة مباراة اعتزال، معبرا عن سعادته بقرار الأهلي تنظيم مباراة لعاشور تقديرا لتاريخه مع القلعة الحمراء.

وأكد متعب أنه لم يطلب تعديل عقده مع الأهلي وكان مستمرا بعقد ناشئين حتى الانتقال لصفوف اتحاد جدة وتم تعديل عقده من 300 ألف جنيه إلى 800 ألف جنيه، موضحاً أنه غضب من قرار إدارة الأهلي بعدم معاملة اللاعبين المحترفين مثل باقي اللاعبين بشأن المكافأة التي تم صرفها من قبل تركي آل الشيخ رئيس النادي الشرفي وقتها ، والتي كان قيمتها 30 ألف دولار لكل لاعب، ولكن تم تخفيضها إلى 2500 دولار للاعبين المحترفين، ورفضت استلام المكافأة في البداية ولكن حصلت عليها في نهاية المطاف، مشيرا إلى أنه لا يتبقى أية مستحقات لدى الأهلي وحصل على مستحقاته كاملة.

أردف: عدم عودتي للأهلي أو الضغط من أجل العودة لعدم التسبب في إحراج لأحد لذا فضلت الابتعاد واختيار العمل الإعلامي والتحليل، مشيرا إلى أنه لا يحب التوجه كثيرا إلى الأهلي حتى لا يكون عبئا على أحد أو يظنون أنه يرغب في تولي منصب داخل النادي، ولكن أذهب إليه على فترات بسبب بناتي التي ترغب في التواجد بالنادي كثيرا.