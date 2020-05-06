شكرا لقرائتكم خبر عن مرتجي يكشف دور جوزيه مورينيو في اختيار مدرب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنه حرص على استشارة الكثيريين من أجل جمع معلومات عن مدرب الاهلي الجديد قبل التعاقد مع رينيه فايلر ، موضحاً أنه نجح في التوصل إلى النجم البرتغالي السابق نونو جوميش والذى قام بدوره باستطلاع رأي الداهية البرتغالي جوزيه مورينيو بشأن أكثر من مدرب مُرشح للأهلي ومنهم رينيه فايلر.

وتابع مرتجي في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، : من ضمن نصائح جوزيه مورينيو الهامة التعاقد مع مدرب ليس صاحب أسم كبير لأن هذه النوعية من المدربين حققت نجاحات كثيرة ولديها "تشبّع" لذا من الأفضل البحث عن مدرب "جعان" بطولات.

وأوضح عضو مجلس الأهلي أنه عندما سافر برفقة أمير توفيق مدير التعاقد بالأهلي للتعاقد مع مدرب جديد لخلافة مارتن لاسارتي كان على وشك التعاقد مع مدرب أجنبي لكنه الأخير تراجع عن التعاقد.

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وتابع مرتجي: تحدث معي الكابتن الخطيب وقال لي ..ستسافر غداً برفقة أمير توفيق إلى ألمانيا من أجل التعاقد مع مدرب أجنبي ..دون أن يكون لدّى أي تفاصيل عن هذه الزيارة وفي المانيا جلسنا مع مدرب كبير وتحدثنا في أمور كثيرة وكان قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على عرض الاهلي لكنه تراجع في موقفه في اليوم التالي لنجد أنفسنا نبدأ من الصفر في رحلة البحث عن مدرب .

وأستطرد: تلقينا سيرة ذاتية لثلاثة مدربين ..جلسنا مع الأول ثم مع فايلر وأخيراً مع مدرب ثالث صربي عبر "فيديوكونفرانس" وتحدثنا مع فايلر 3 مرات كانت المرة الأولى مدتها 4 ساعات ولا أنكر أنني كنت سعيد للغاية بهدوء وثقة وشخصية فايلر وهذا ما نقلته للكابتن الخطيب .

وبعد الإتفاق على جميع التفاصيل تم التعاقد مع فايلر الذى شعرت من أول مقابلة أنه يُناسب شخصية الأهلي ولم نخشي من هجوم البعض على ذا الأختيار بدعوى أنه مدرب مغمور لأننا في النادي كنا نبحث عن مقومات كثيرة وجدناها في فايلر وهو ما أكدته لجنة الكرة والكابتن محمود الخطيب الذى كان صاحب القول الفصل في هذا الإختيار.