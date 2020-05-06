شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه يا كابتن..على زين نجم اليد : تشيكن مشروم و شوربة طماطم و سلطة خضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف على زين نجم منتخب مصر لكرة اليد المحترف في صفوف الشارقة الإماراتى عن الإفطار الذى سيتناوله في اليوم الثالث عشر بشهر رمضان ، و قال على زين أنه سيتناول اليوم تشيكن مشروم و شوربة طماطم و سلطة خضراء .

و يحرص على زين دائما على قضاء شهر رمضان بصحبة العائلة و الأصدقاء و لكن يبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

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كشف على زين، مسبقا عن برنامجه اليومى أثناء توقف النشاط الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه حريص على قضاء كل وقته فى المنزل مع ابنته زينه وزوجته منة، مشيرا إلى أن يتدرب يوميا فى منزله صباحا.

وأضاف على زين أنه يحرص أيضاً على الجرى بالعجلة نصف ساعة قبل موعد بدء حظر التجول فى الإمارات، من الثامنة مساءً، فضلاً عن كورسات التغذية للرياضيين.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة فى دول العالم أجمع.