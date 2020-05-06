انت الان تتابع ميركل تقول إن الدوري الألماني يمكن استئنافه في النصف الثاني من مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء إن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يمكن استئنافه في النصف الثاني من مايو ايار الحالي بعد توقف جائحة فيروس كورونا.
وجاء هذا الإعلان ضمن إجراءات تخفيف العزل العام في البلاد.
وتوقفت المسابقة منذ منتصف مارس اذار الماضي بسبب الجائحة. ومن المتوقع أن تعلن رابطة الدوري غدا الخميس المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تقول إن الدوري الألماني يمكن استئنافه في النصف الثاني من مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.