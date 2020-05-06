ميركل تقول إن الدوري الألماني يمكن استئنافه في النصف الثاني من مايو

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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء إن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يمكن استئنافه في النصف الثاني من مايو ايار الحالي بعد توقف جائحة فيروس كورونا. وجاء هذا الإعلان ضمن إجراءات تخفيف العزل العام في البلاد. وتوقفت المسابقة منذ منتصف مارس اذار الماضي بسبب الجائحة. ومن المتوقع أن تعلن رابطة الدوري غدا الخميس المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

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