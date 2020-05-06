شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يحقق في صفقة انتقال «فيرنانديز» إلى مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التحقيق في صفقة انتقال الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويأتي التحقيق في ضوء الشكوى التي تقدم بها نادي سامبدوريا الإيطالي لـ«فيفا» بعدم حصوله على حقه في نسبة 10% من سعر الصفقة كما ينص بند إعادة البيع في عقد انضمام اللاعب إلى سبورتنج لشبونة في 2017.

وانضم «فيرنانديز» إلى مانشستر يونايتد في يناير بصفقة تكلفت 47 مليون جنيه إسترليني، فيما يصر سامبدوريا على حقه في الحصول على مبلغ يقترب من الـ 4 مليون جنيه إسترليني كنسبته من إعادة بيع سبورتنج لشبونة للاعب.

وكان الدولي البرتغالي، صاحب الـ 25 عامًا، قد قضى موسم واحد في صفوف سامبدوريا قبل العودة للعب في بلاده بقميص سبورتنج لشبونة عام 2017 مقابل 7.5 مليون جنيه إسترليني.