شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو برشلونة وريـال مدريد يخضعون لفحوص «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

باشر لاعبو ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين لكرة القدم الأربعاء إجراء فحوص الكشف عن فيروس «كوفيد-19»، في إطار استعدادات الأندية لمعاودة التمارين الفردية بعد اقتراح رابطة الدوري استئناف الموسم الشهر المقبل.

وأعلنت رابطة الليغا الاثنين انها تنوي «العودة إلى المنافسات في يونيو»، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، تمهيدا لمعاودة المنافسات المعلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصباح الأربعاء، كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان من بين اللاعبين الذين وصلوا، كل على متن سيارته، إلى مقر تدريبات النادي الكاتالوني

أما في مدريد، فخضع كل من الفرنسي كريم بنزيمة والبلجيكي إدين هازار للفحوص في مقر تدريبات النادي الملكي في ضواحي العاصمة.

ويعد إجراء الفحوص جزءا من البروتوكول الصحي الذي وضعه الاتحاد الاسباني لكرة القدم والرابطة واختصاصيون في المجال الطبي لاستئناف التدريبات «بهدف ضمان سلامة جميع الأشخاص المشاركين».

وسيخضع القطب الآخر في العاصمة، أتلتيكو، لاعبيه للفحوص الأربعاء ويتطلع لمعاودة التمارين إذا ما سمحت بذلك النتائج المتوقع أن تصدر بعد 48 ساعة.

وقال لاعب خط وسط النادي المدريدي ماركوس ليورنتي إن الفترة الماضية «كانت مرحلة غريبة بالنسبة إلينا. لقد أمضينا وقتا طويلا من دون لمس كرة، ونحن نتوق للعودة».

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وتابع «في كل أسبوع، أرسلت إلينا (من قبل الجهاز الفني) برامج تدريب معدلة (منزلية)، وأعتقد اننا جاهزون للعودة».

وكانت الحكومة الاسبانية أقرت خطة رفع قيود الإقفال التام الاثنين وجاءت على أربع مراحل، على ان يشمل ذلك بالنسبة إلى الرياضيين المحترفين «فتح المجال أمام التدريبات الفردية والحد الأدنى من التمارين للرابطات المحترفة»، وتواجد ستة لاعبين كحد أقصى على أرض الملعب.