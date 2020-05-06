شكرا لقرائتكم خبر عن ألكانتارا: بايرن نادٍ رائع لأنهى مسيرتى به.. وغياب الجماهير شر ضرورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسبانى الدولى تياجو ألكانتارا، لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألمانى، أنه لا يمانع فى الاستمرار ضمن صفوف بايرن حتى نهاية مسيرته الكروية. وقال تياجو فى مقابلة نشرتها صحيفة «لا فانجارديا» الإسبانية: «سيكون ناديا رائعا لأنهى فيه مسيرتى الكروية». ولكنه قال إن هذا لا يتوقف على رغبته هو فحسب، فى إشارة إلى أن هذا يجب أن يكون رغبة مشتركة من الطرفين. ويلعب تياجو لفريق بايرن منذ عام 2013 ويمتد عقده الحالى مع الفريق حتى صيف 2021 وتدور المفاوضات حول تمديد ارتباطه بالنادى البافارى. وربما يرغب تياجو، نجل نجم كرة القدم البرازيلى السابق مازينهو الفائز بلقب كأس العالم 1994، فى إنهاء مسيرته الكروية فى كتالونيا حيث كان يلعب لفريق برشلونة الإسبانى قبل الانتقال لبايرن.

بالطبع، يتمنى تياجو اللعب إلى جوار شقيقه رافينيا نجم سلتا فيجو الإسبانى. وقال تياجو: «ولكن هذا صعب للغاية». وولد تياجو فى إيطاليا وعاش فى البرازيل لسنوات عديدة خلال فترة طفولته قبل الانتقال إلى إسبانيا. وهو يحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية.

وأوضح تياجو أن فيروس «كورونا» سيخلف تداعيات اقتصادية، وليست رياضية على كرة القدم الاحترافية. وقال اللاعب الموهوب: «الانتقالات ستكون بأسعار أقل كما ستتقلص الرواتب... شيئا ما سيتغير. ولن يتغير شىء على المستوى الرياضى».

واعتبر تياجو المباريات التى ستقام بدون حضور الجماهير «شرا ضروريا» وقال: «أمر مؤسف. ولكننا نتفهم أنه من الضرورى إقامة المنافسات لإنهاء الموسم، وتقليل حدة الصدمة الاقتصادية العميقة على الأندية.