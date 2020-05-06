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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعبو ريال مدريد يخضعون لاختبارات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
أفادت صحيفة ماركا، أن لاعبي ريال مدريد الإسباني خضعوا لاختبارات فيروس كورونا، صباح اليوم الأربعاء، في مركز تدريبات النادي فالديبياس، استعداداً لاستئناف النشاط. أضافت الصحيفة الشهيرة، أن رابطة الدوري الإسباني أشرفت على اختبارات لاعبي "الميرنغي"، كونها الجهة المسؤولة عن إدارة جميع البرتوكولات المطلوبة لضمان العودة إلى المنافسة بأقصى قدر ممكن من الضمانات الصحية. في حين أشارت صحيفة ماركا إلى أن ريال مدريد سيُمنح الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات، بمجرد التأكد من عدم إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، وستكون الجلسات فردية في البداية. وكان ريال مدريد من أوائل الأندية التي علقت النشاط، وذلك في 12 مارس (آثار)، بعد ثبوت إصابة لاعب فريق السلة، الأمريكي تري تومكينز، بفيروس كورونا. يذكر أن "الملكي" يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، وذلك قبل تعليقه بعد الجولة 27.
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