شكرا لقرائتكم جمال علام: سأخوص انتخابات اتحاد الكرة رئيسا ولم أتفق مع أبوريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جمال علام ، رئيس اتحاد الكرة السابق، إنه قرر خوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئاسة ، مؤكدا أنه يصر على الترشح رئيسا للجبلاية.

وأضاف علام في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان ، إذاعة الشباب والرياضة ، الحالة الوحيدة اللي ممكن أدخل فيه نائب هو ضمن قائمة هاني أبو ريدة ولكن لم يحدث بينا أي اتفاق.

وواصل علام الظروف صعبة جدا بسبب كورونا ، والحديث سابق لأوانه والاتفاقات ستكون في موعد الانتخابات ، ولم تحدث بيى وبين أبو ريدة أي جلسات بخصوص الانتخابات.

وتابع جمال قائر إن فكر أعضاء الجمعية العمومية تغير كثيرا وسيحددوا اختياراتهم وأراهن عليهم جميعا لإدارة الكرة في مصر واتحاد الكرة، مضيفا أن أندية القسم الثاني والثالث والرابع مهمشين ولا يحصلون على حقوقهم ، مؤكدا لم أجامل أحدا على حساب اخر عندما كنت رئيسا للاتحاد.

أعلن جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، ترشحه علي منصب رئيس الجبلاية حال إجراء انتخابات للاتحاد ، مشيراً إلي أنه كان رئيس اتحاد الكرة من قبل وليس من المعقول ان يترشح على مقعد أخر.

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وأكد جمال علام فى تصريحات تلفزيونية ، أنه يلوم على اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية حاليا عدم التواصل مع الجمعية العمومية بشكل مباشر، موضحا أن اللائحة الجديدة لا يوجد بها تعديل جوهرى لإصلاح الكرة المصرية ولابد من التواصل مع الأندية قبل اقرار اللائحة الجديدة.

وقال علام ، أنه يتقدم بالشكر للدولة المصرية على الاجراءات التى تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه فى حالة اجراء الانتخابات سيترشح على مقعد رئيس الجبلاية لأنه كان رئيس اتحاد الكرة وليس من المعقول ان يترشح على مقعد أخر.

وقررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تطبيق بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة للجبلاية التى يجرى حاليا إعدادها على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية فى شهر يونيو المقبل.