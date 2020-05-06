شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يسعى لإعادة كريم بامبو للدراويش فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من كريم بامبو صانع ألعاب الزمالك، عن تلقيه مفاوضات شفهية خلال الفترة الأخيرة من جانب بعض الوسطاء التابعين لنادى الإسماعيلى، لاستطلاع رأيه بشأن العودة إلى الدراويش من عدمه في الموسم الجديد.

وظهر كريم بامبو بمستوى مميز مع الإسماعيلى في الموسم المنقضى قبل أن ينتقل إلى صفوف الزمالك في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الدراويش إلا إنه لم يشارك بشكل أساسى مع الفريق الأبيض لذا تلقى مجموعة من العروض من أندية الدورى خاصة إن اللاعب قد يبحث عن الانتقال إلى نادى يشارك فيه بصورة أساسية في الموسم الجديد.

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وتشهد الفترة الحالية توقف النشاط الرياضى فى مصر كإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما يرتبط الزمالك بمواجهة هامة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى تم تأجيلها لأجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما نجح الأبيض، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب.

ومن المقرر أن يبحث بامبو مصيره النهائي مع إدارة الزمالك عند تحديد مصير الموسم الحالي في ظل التوقف الحالي لبطولة الدورى الممتاز، بعدما نجح في التتويج مع الفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.