شكرا لقرائتكم خالد مرتجي: لو طلعت من الأهلى أغرق.. ومقارنة جوزيه وفايلر ظالمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس خالد مرتجي ، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ، حبى للنادي الأهلي غاية ولو طلعت منه هأغرق ، و لا أسعي إلى منصب سياسي ، ولا بد لكل من يعمل في الأهلي إنكار الذات.

وأضاف مرتجى لبرنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة ، مقارنة جوزيه مع فايلر ظالمة ، مانويل حصل على 21 بطولة في 8 سنوات وهو انجاز تاريخي ، وأنا لم أتاثر بهجوم السوشيال ميديا على السويسري رينيه فايلر في بداية قدومه لأن الخطيب منحنى القوة.

وواصل مرتجي، نختلف على حب الأهلي ، والفريق عظيم ولن يتأثر برحيل أحد ، قائلا: "تمكنت من احضار البرتغالي مانويل جوزيه في ولايه ثانية للنادى الاهلى في 31 ديسمبر 2010 وفزنا بالدوري رغم ان الفارق كبير مع الزمالك وصل 13 نقطة، والكابتن محمود الخطيب كلمنى وقالى هتروح المانيا بكرة وهاقولك هتروح على فين، وكلفنى بالتفاوض مع 3 مدربين إلا أنى اختارات فايلر من أول جلسة حيث استغرقت 4 ساعات عندما كنا في ميونيخ" .

وأكد المهندس خالد مرتجى ،عضو مجلس إدارة النادى الاهلى ،أن علاقته بصهره عماد وحيد قطعت تماما إلا أنها يكن كل الحب والاحترام لشقيقتها أمنية زوجة وحيد باعتبارها أمه الثانية، مضيفا عماد وحيد كان أخويا ووقفت ضد قائمة حسن حمدي بسببه، إلا أنى حزنت على هجومه عليا وأختي مكان أمى وعلى رأسي، مضيفا علاقتي اتقطعت بعماد وحيد وأمنية أختى صدري الحنون والعائلة تأثرت بلا شك بوجود شرخ كبير.

وواصل مرتجي قائلا : الخطيب اكتر واحد بيشتغل في الأهلي ، وعمري ما بأشوفه غير وهو بيشتغل .

واستكمل : الأهلي صاحب الفضل عليا في لقب وزير خارجية الأهلي بسبب وصولنى للبطولات العربية والقارية ، مضيفا بدايتي من الاتحاد الدولى 2005 عندما اختارنى حسن حمدى بترشيح مصطفي فهمى لأكون المنسق العام لبعثة الأهلي وكذلك في 2006 عندما توجنا ببرونزية العالم .

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واستطرد قائلا : بدايتي 2007 ضمن المنسقين العموم في كأس العالم اتعرض عليا العمل في الاتحاد الدولي لتنظيم كاس العالم اختبارات في زيورخ سويسرا بدايتى 2007 كاس العالم في كندا

وعن علاقته بصهره عماد وحيد قال المهندس خالد مرتجى ،عضو مجلس إدارة النادى الاهلى ،قطعت علاقتي معه تماما إلا أنها يكن كل الحب والاحترام لشقيقتها أمنية زوجة وحيد باعتبارها أمه الثانية.

وأضاف مرتجى عماد وحيد كان أخويا ووقفت ضد قائمة حسن حمدي بسببه، إلا أنى حزنت على هجومه عليا وأختي مكان أمى وعلى رأسي، مضيفا علاقتي اتقطعت بعماد وحيد وأمنية أختى صدري الحنون والعائلة تأثرت بلا شك بوجود شرخ كبير.