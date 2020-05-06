شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر على عدم ضم لاعب أجنبى جديد قبل تسويق الحاليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفضل مسؤولو الزمالك، الانتظار وعدم صفقة حسم ضم لاعب أجنبى جديد إلى صفوف الفريق، لحين تسويق الحاليين، حيث يمتلك الفريق الأبيض 7 لاعبين فى قائمة الأجانب الخاصة به وهم معروف يوسف وكاسونجو وحميد أحداد ورزاق سيسيه بخلاف الثلاثى الذى استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالاتفاق مع إدارة الكرة بالنادى حول ضرورة التمسك باستمرارهم فى الموسم الجديد وهم فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم.

وتلقى الزمالك مجموعة من الترشيحات بشأن عدد من اللاعبين الأجانب في المراكز المختلفة إلا إن إدارة الكرة بالقلعة البيضاء تفضل عدم حسم تلك المسألة لحين تحديد الموقف بشأن الرباعى كاسونجو ومعروف ومعروف يوسف وسيسيه في الموسم المقبل بعد العودة إلى مجلس إدارة النادى في تلك المسألة.

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ومن المقرر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق اللاعبين المقرر استقرار حول رحيلهم النهائي من أجل تحقيق أكبر استفادة مالية من تلك المسألة فيما كشف مسؤولو الزمالك عن صعوبة عودة الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم والتونسى فرجانى ساسى، لاعبى الفريق الأبيض، خلال الوقت الحالى، إلى القاهرة، فى ظل تواجدهم بالمغرب وتونس، منذ توقف النشاط الكروى، الذى جاء ضمن الإجراءات التى اتخذت لتجنب انتشار فيروس كورونا، مما سيؤدى إلى صعوبة التحاقهم بالنادى الأبيض فى المرحلة المقبلة حال وجود أى قرار باستئناف النشاط الرياضى من عدمه.

ويفضل الثلاثى فرجانى ساسى وبن شرقى وأوناجم الاستمرار فى بلادهما وخوض البرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفنى للفريق تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث ويحرص الرباعى الأجنبى بالزمالك، التونسى فرجانى ساسى، والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للأبيض، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.