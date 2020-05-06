شكرا لقرائتكم متعب: حزنت بسبب التفرقة في توزيع مكافأة تركي آل الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد عماد متعب نجم الأهلي السابق على أنه غير حزين على التفرقة بالتعامل بينه وبين حسام عاشور قائد الفريق الأحمر الحالي بشأن اقامة مباراة اعتزال، معبرا عن سعادته بقرار الأهلي تنظيم مباراة لعاشور تقديرا لتاريخه مع القلعة الحمراء.

قال خلال تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تايم سبورت، شدد على أنه لم يطلب تعديل عقده مع الأهلي وكان مستمرا بعقد ناشئين حتى الانتقال لصفوف اتحاد جدة وتم تعديل عقده من 300 ألف جنيه إلى 800 ألف جنيه.

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أوضح أنه غضب من قرار إدارة الأهلي بعدم معاملة اللاعبين المحترفين مثل باقي اللاعبين بشأن المكافأة التي تم صرفها من قبل تركي آل الشيخ رئيس النادي الشرفي وقتها ، والتي كان قيمتها 30 ألف دولار لكل لاعب، ولكن تم تخفيضها إلى 2500 دولار للاعبين المحترفين، ورفضت استلام المكفأة في البداية ولكن حصلت عليها في نهاية المطاف، مشيرا إلى أنه لا يتبقى أية مستحقات لدى الأهلي وحصل على مستحقاته كاملة.

أردف: عدم عودتي للأهلي أو الضغط من أجل العودة لعدم التسبب في إحراج لأحد لذا فضلت الابتعاد واختيار العمل الإعلامي والتحليل، مشيرا إلى أنه لا يحب التوجه كثيرا إلى الأهلي حتى لا يكون عبئا على أحد أو يظنون أنه يرغب في تولي منصب داخل النادي، ولكن أذهب إليه على فترات بسبب بناتي التي ترغب في التواجد بالنادي كثيرا.