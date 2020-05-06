شكرا لقرائتكم متعب: أخطأت في موعد الاحتراف ببلجيكا بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن عماد متعب نجم الأهلي السابق أن تجاربه الاحترافية لم تكن فاشلة بدليل أنه حقق نجاحات مع اتحاد جدة السعودي وساهم في تحقيق لقب الدوري السعودي، مشيرا إلى أن تجربته مع ستاندر لييج البلجيكي كان قرار اتخاذها خاطئ من البداية بسبب شكواه من إصابة.

قال خلال تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تايم سبورت، أن النادي البلجيكي تعاقد معه من أجل الاستمار بحيث يستمر موسم أو موسمين ثم يقوم ببيعه، مؤكداً أنه لم يكن جاهزاً لخوض التدريبات مع ستاندر لييج بسبب الإصابة، بخلاف أنه كان في فترة راحة قبلها بـ3 شهور.

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أردف أنه فوجئ بأن ستاندر لييج فرط في لاعبيه الكبار، وأن أكبر لاعب في صفوفه في حدود 20 عاما، مؤكدا أن ووجته يارا نعوم أكثر من حاول إقناعه بالتمسك بفرصة بقاؤه في بلجيكا من أجل تحقيق حلم الاحتراف وكذلك نادر شوقي، مشيرا إلى أن قرار العودة كان خاطئ وأعترف بخطأي في العودة وفسخ العقد.

كشف كواليس عرض بريتسول سيتي الانجليزي، مؤكدا أنه اشترط خوض مباراة القمة ضد الزمالك على أن يوقع العقود من اليوم الثاني ولكن النادي لم يستكمل التعاقد معي بسبب مشاركتي في القمة، مؤكدا أنه لم يندم على هذا القرار لأن الأهلي صاحب فضل عليه وكانت هذه المباراة مهمة للغاية.