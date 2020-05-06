شكرا لقرائتكم خالد مرتجى: والدى عرض على صالح سليم يكون مدير كرة في حضوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكر المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الاهلى الجماهير التى اهتمت بإحياء الذكرى السادسة لرحيل والده الفريق مرتجى رئيس القلعة الحمراء، وكذلك ذكري رحيل المايسترو صالح سليم رئيس الأهلى السابق . وأضاف مرتجى لبرنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة ، في عام 1974 والدى عرض على صالح سليم يكون مدير الكرة حيث انى قابلت الكابتن صالح في المصيف عندنا في العجمى. وواصل وحينها هشام كان صديقي وصاحبي وعندما قابلت الكابتن صالح في مصيف العجمي الجميع وقتها كان يعمل لصالح الكيان ، وعرضت الامر على والدى الذى ارسل إلى الكابتن صالح سليم واخبره في حضورى بضرورة تقلده منصب مدير الكرة في الاهلى.

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