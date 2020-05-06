شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تدعو وزير الرياضة على حفل إفطار بمقر الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، الدعوة الي الدكتور أشرف صبحي لحفل إفطار بمقر الجبلاية بحضور جميع أعضاء اللجنة الخماسية.

ويأتي حفل الأفطار بعد الأنباء التي ترددت موخرا حول وجود توتر في العلاقة بين اللجنة الخماسية ووزير الرياضة بسبب عدة ملفات من بينها عقد شركة تقنية الفيديو وشركة الملابس وغيرها، لذا يرغب اتحاد الكرة في الرد علي هذه الأنباء من خلال حفل الافطار بمقر الجبلاية.

وأخلت اللجنة الخماسية مقر الجبلاية من الموظفين في تمام الساعة الواحدة ظهرا حتي تبدأ التحضيرات الخاصة بحفل الأفطار .

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كشف مسئولو اتحاد الكرة أن البعض فهم تصريحات عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، بشأن عودة الدورى بشكل خاطئ، موضحين أنه لم يقل عبارة "عودة الدورى يوم 15 مايو الجارى" كما تردد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن آخر قرار من اللجنة الخماسية بشأن تعليق مسابقة الدورى، ينتهى يوم 15 مايو الجارى، وبالتالى لا بد من صدور قرارات جديدة من مجلس الوزراء بشأن النشاط الرياضى فى هذا اليوم، حتى يستطيع اتحاد الكرة بناء عليها تحديد مصير المسابقات، وفى حالة الموافقة على عودة الدورى سيتم فى هذا اليوم إعلان خريطة استئناف المسابقات ومنها عودة الأندية للتدريبات على سبيل المثال، خاصة أنه لم يتحدد حتى الآن موعد فتح الأندية حتى يعود اللاعبون للتدريبات، وكذلك مدة فترة الاعداد وموعد استئناف الدورى.

وأرسلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الاثنين، خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، رداً على خطاب الأخير بتحديد مصير الدورى المصرى قبل يوم 5 مايو الجارى.