شكرا لقرائتكم خالد مرتجى: علاقتي اتقطعت بعماد وحيد وأمنية أختى صدري الحنون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس خالد مرتجى ،عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ،أن علاقته بصهره عماد وحيد قطعت تماما إلا أنها يكن كل الحب والاحترام لشقيقتها أمنية زوجة وحيد باعتبارها أمه الثانية.

وأضاف مرتجى لبرنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة ،عماد وحيد كان أخويا ووقفت ضد قائمة حسن حمدي بسببه، إلا أنى حزنت على هجومه عليا وأختي مكان أمى وعلى رأسي، مضيفا علاقتي اتقطعت بعماد وحيد وأمنية أختى صدري الحنون والعائلة تأثرت بلا شك بوجود شرخ كبير.

وواصل مرتجي: "الخطيب أكثر واحد بيشتغل في الأهلي ، وعمري ما بأشوفه غير وهو بيشتغل" .

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واستكمل : الأهلي صاحب الفضل عليا في لقب وزير خارجية الأهلي بسبب وصولنى للبطولات العربية والقارية ، مضيفا بدايتي من الاتحاد الدولى 2005 عندما اختارنى حسن حمدى بترشيح مصطفي فهمى لأكون المنسق العام لبعثة الأهلي وكذلك في 2006 عندما توجنا ببرونزية العالم .

واستطرد قائلا : بدايتي 2007 ضمن المنسقين العموم في كأس العالم اتعرض عليا العمل في الاتحاد الدولي لتنظيم كاس العالم اختبارات في زيورخ سويسرا بدايتى 2007 كاس العالم في كندا