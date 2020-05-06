شكرا لقرائتكم خالد مرتجى : تعلمت من والدى حب المؤسسة العسكرية والنادى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الاهلى ، أن والده الفريق مرتجي رئيس القلعة الحمراء الأسبق، صاحب مقولة عظمة مصر موجودة في النادى الأهلى وكانت في أخر حوارته ومقابلاته .

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وأضاف مرتجى لبرنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة ، تتلمذت على يد والدي الذى قاد النادى الأحمر والكابتن حسن مصطفي الذى عملت معه من 1993 حتى 2000 وكذلك الكابتن صالح سليم ، قائلا:"تعلمت من والدى حب المؤسسة العسكرية والنادى الأهلي".

وواصل مرتجي : "شرف كبير أكون في الأهلي بيتى اللى اتربيت فيه، وأنا مرتضى جدا بوجودى في الكيان ، وشرف كبير وطموحى رئاسة الأهلي طموح ولكن لا أسعي إليه في الوقت الحالي، ووالدي علمني المثال القائل بأن البنى ادام يصنع الكرسي وليس الكرسي الذى يصنع البني ادم".