شكرا لقرائتكم بازوكا: مفيش لاعب في مصر يساوى مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الرازق بازوكا ، رئيس قطاع الناشئين السابق بالإسماعيلي، دفعت فاتورة النجومية منذ الصغر عندما كنت مشهورا .

وأضاف بازوكا في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان ، إذاعة الشباب والرياضة ، دفعت فاتورة قرار خاطئ بسبب اعتزالى في سن مبكر حيث اعتزلت قبل موعدى بموسمين او ثلاثة مواسم على الأقل لانى اعتزالت وعمري 30 سنة فقط.

وواصل بازوكا رؤساء الأندية سيدفعون فاتورة المغالاة في أسعار اللاعبين وأيضا السمسرة ، ومفيش لاعيب كرة في مصر يساوى مليون جنية والاسعار كلها خيالية.