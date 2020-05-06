شكرا لقرائتكم سموحة يفاوض إدارة وادى دجلة لشراء محمد عبد العاطى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو سموحه فى مفاوضات مع إدارة وادى دجلة من اجل معرفة طلباتهم المادية نظير الإستغناء عن محمد عبد العاطى مدافع الفريق الدجلاوى لتدعيم دفاعات الفريق السكندرى بمدافع جيد .

ويرغب مسئولو سموحه فى بناء فريق قوى قادر على العودة للمنافسة من جديد على المربع الذهبى ، بالإضافة إلى ترميم الجانب الدفاعى بعدما طلب حمادة صدقى المدير الفنى للفريق ضرورة التعاقد مع مدافع محلى .

ويدرس حمادة صدقى بقوة الإستغناء عن البوركينى محمد كوفى مدافع الفريق واستبداله بمدافع محلى قوى يستطيع تنفيذ فكر المدير الفنى

من ناحية أخرى اتفق مجلس إدارة سموحه برئاسة فرج عامر على صرف جزء من المستحقات المالية للاعبين بداية من السبت المقبل على أن يقوم اللاعبين بالتوقيع على مخالصة نهائية تفيد ذلك .

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كان لاعبو سموحه اتفقوا فيما بينهم على تخفيض عقودهم بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم وأجمع وتسبب فى إيقاف النشاط الكروى .

وقد رحب فرج عامر بالمبادرة التى قام بها اللاعبون بتخفيض عقودهم أسوة بما فعله الجهاز الفنى للفريق بقيادة حمادة صدقى الذى قام بتخفيض عقوده للنصف .

من ناحية أخرى يبحث مجلس إدارة سموحة، عن عرض خليجى لحسام حسن مهاجم الفريق بأحد فرق دوريات السعودية أو الإمارات من أجل تسويقه بالشكل اللائق وزيادة سعره على الأندية المحلية الراغبة فى التعاقد معه.

وكان مسئولو الأهلى والزمالك أكدوا فى وقت سابق رغبتهم فى التعاقد مع حسام حسن لتدعيم هجوم الفريقين بمهاجم سوبر فى ظل النقص العددى الذى يشهده هذا المركز فى الناديين.

ويحاول بعض وكلاء اللاعبين الذين يرتبطون بعلاقة جيدة مع فرج عامر تسويق اللاعب بشكل جيد من أجل زيادة سعره والحصول على نسبة أعلى من وراء بيعه.