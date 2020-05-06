شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يجدد تعاقد محمد الشامى 3 مواسم كروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدلت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى الستار على ملف تمديد تعاقد محمد الشامى، مهاجم الفريق، بعدما وقع اللاعب على العقد الجديد فى مكتب إبراهيم عثمان رئيس النادى ، وكشف مصدر مسئول بمجلس الاسماعيلى تفاصيل العقد الجديد للشامى مؤكداً أن اللاعب وقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم جديدة حيث تمت إضافة الموسم المقبل الاخير فى عقد اللاعب للعقد الجديد الذى وقعه لمدة موسمين ليصبح مستمراً مع الدراويش ثلاثة مواسم كاملة حتى 2023

وكشف نفس المصدر أن محمد الشامى أصر على أن يتقاضى راتبه فى الموسم المقبل وفقاً للعقد الجديد الذى وقعه ، ويعد الشامى، صاحب الـ 24 عاما، أحد الأوراق الرابحة فى صفوف الإسماعيلى هذا الموسم شارك فى 18 مباراة الموسم الحالي، ونجح فى التسجيل مرتين والصناعة مثلهما.

تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

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ويستغل الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، فترة توقف الدورى الحالية فى دراسة الصفقات التى يحتاجها الدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعرضها على لجنة التعاقدات بالنادى فور وضوح الرؤية للموسم الحالى للدورى سواء بعودته أو الغاؤه.

وحدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.