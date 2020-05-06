بايرن يتفق مع ساني على الانتقال إلى صفوفه

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ليكون لاعباً للفريق المتوج ببطولة الدوري الألماني الموسم الماضي ابتداء من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقا لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني لمجلة "سبورت بيلد" يوم الأربعاء، فإن بايرن ولاعب مانشستر سيتي يتعين عليهما أن يتفقا على عقد مدته خمسة أعوام. ويرتبط ساني مع مانشستر سيتي بعقد حتى صيف العام المقبل، وكان هدفاً لبايرن ميونخ في الصيف الماضي، قبل أن يتعرض إلى إصابة خطيرة في الركبة بمباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول شهر أغسطس الماضي، لكنه عاد إلى المشاركة مع الفريق الثاني شهر مارس الفائت بعد تعافيه.

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