شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي يروى حكاية عرض والده على صالح سليم منصب مدير الكرة فى جلسة العجمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، واقعة عرض والده الراحل الفريق عبد المحسن مرتجى على الراحل صالح سليم منصب مدير الكرة بالأهلى أوائل سبعينيات القرن الماضي.

والق خالد مرتجي فى تصريحات لبرنامج "النجوم فى رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة والذى يترأس تحريره وليد قاسم، إنه كان شاهداً على هذا الموقف أوائل السبعينيات وتم فى منطقة العجمى.

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وأكد عضو مجلس الأهلى أنه محظوط لأنه تعلّم حب الأهلى والكثير عن الأمور الإدارية من رموز كبار، أمثال والده الراحل الفريق مرتجى، وكذلك الراحل صالح سليم وحسن حمدى .

وأشار خالد مرتجى إلى أنه بدأ مشواره الإدارى فى اتحاد اليد وعمل لمدة سبع سنوات تقريباً مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، حيث عمل معه من عام 93 حتى 2000 واكتسب خبرات طويلة خلال هذه الفترة أفادته كثيرا عندما عمل بعد ذلك فى المجال الإدارى بالنادى الأهلي.

وقال عضو مجلس الأهلى إن بدايته فى الأهلى جاءت بعدما استعان به محمود الخطيب رئيس النادى الحالى منذ سنوات طويلة فى تنظيم البطولات العربية فى الأهلى ووقتها تنبأ حسن حمدى بأنه سيكون "كادر إداري" جيد.