شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 6 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، بيراميدز يبدأ خطة تسويق الشناوى وعلى جبر قبل الميركاتو الصيفى.. اعرف السبب ، عقد أحمد فتحى مع بيراميدز "خالى من المشاركة" .

عقد أحمد فتحى مع بيراميدز "خالى من المشاركة"

عقد مميز وقعه أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى مع نادى بيراميدز، تمهيدًا للانضمام لصفوفه بداية من الموسم الكروى الجديد، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء ورفض اللاعب التجديد.

المصرى يصرف مستحقات أبريل للاعبين والعمال والموظفين

أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن إدارة ناديه صرفت مستحقات شهر أبريل للاعبين والعمال الموظفين أمس الثلاثاء.

بيراميدز يبدأ خطة تسويق الشناوى وعلى جبر قبل الميركاتو الصيفى.. اعرف السبب

يسعى مسئولو نادى بيراميدز فى الوقت الحالى لتسويق ثنائى الفريق الحارس أحمد الشناوى والمدافع على جبر، من أجل بيعهما خلال فترة الانتقالات المقبلة وعقب انتهاء الموسم الجارى، الذى توقف بسبب تفشى فيرس كورونا.

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مؤقتة الطائرة تدرس الدعوة لعمومية غير عادية فى يونيو لتغيير بنود اللائحة

كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن دراسة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية فى شهر يونيو المقبل لتغيير بعض بنود لائحة الاتحاد.

فايلر يطلب تدعيم النصف الهجومي للأهلي فى الصيف "قبل أى مركز آخر"

طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من إدارة النادى الإسراع فى حسم أكثر من صفقة هجومية، وتحديداً صانع الألعاب والجناح، قبل حسم أى صفقة أخرى فى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كورونا يفسد مُخطط صالح جمعة لفسخ تعاقده مع الأهلي

أفسد وباء الكورونا مُخطط صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي بالهروب عن ناديه فور نهاية الموسم الجاري، والانتقال لأي نادي أخر في مصر أو خارجها مجاناً، رغم أن عقده ممتد مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين.

فايلر يرفض إضافة عنصر مصري لجهازه في الأهلي بالموسم المقبل

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مُقترح تدعيم جهازه بعنصر مصري جديد بخلاف سامي قمصان، مؤكداً أنه سيحتاج لعنصر أجنبي إضافي سيقوم باختياره بعد توقيع عقود تجديد عقده بشكل رسمي، ورحب فايلر بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقد المدرب السويسرى خاصة وأن الأخير مازال يدرس بعض الأمور التى ستترتب على تجديد العقد ومنها إقامة أسرته معه فى القاهرة حال التجديد الرسمي.