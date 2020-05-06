شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: هانى أبوريدة يحدد منصبى فى انتخابات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، نيته خوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئاسة . وقال جمال علام فى تصريحات لبرنامج النجوم فى رمضان بإذاعة الشباب والرياضة، الذى يقدمه محمد الليثى، إن الحالة الوحيدة التى سيتنازل فيها عن الترشح للرئاسة هو أن يكون ضمن قائمة هانى أبوريدة على منصب النائب، مؤكدا أنه لم يحدث أى اتفاق مع أبوريدة حتى الآن .

وأضاف علام، الظروف صعبة جدا بسبب كورونا، والحديث سابق لآوانه والاتفاقات ستكون فى موعد الانتخابات، ولم تحدث بينى وبين أبو ريدة أى جلسات بخصوص الانتخابات.

وتابع رئيس اتحاد الكرة السابق أن فكر أعضاء الجمعية العمومية تغير كثيرا وسيحددون اختياراتهم، موضحا أن أندية القسم الثانى والثالث والرابع مهمشة ولا تحصل على حقوقها، مؤكدا لم أجامل أحدا على حساب اخر عندما كنت رئيسا للاتحاد.

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وأكد جمال علام، فى تصريحات سابقه، أنه يوجه اللوم على اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية حاليا بسبب عدم التواصل مع الجمعية العمومية بشكل مباشر، موضحا أن اللائحة الجديدة لا يوجد بها تعديل جوهرى لإصلاح الكرة المصرية ولابد من التواصل مع الأندية قبل اقرار اللائحة الجديدة.

وقال علام، إنه يتقدم بالشكر للدولة المصرية على الإجراءات التى تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه فى حالة اجراء الانتخابات سيترشح على مقعد رئيس الجبلاية لأنه كان رئيس اتحاد الكرة وليس من المعقول ان يترشح على مقعد أخر.

وقررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تطبيق بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة للجبلاية التى يجرى حاليا إعدادها على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية فى شهر يونيو المقبل.