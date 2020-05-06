شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك: الملعب وحشني ومش كل لاعب كبير مدرب شاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، وصلة تدريبات قوية للحفاظ على لياقته البدنية، ونشر عبد الملك فيديو عبر حسابه على انستجرام خلال أدائه بعض التدريبات الصعبة.

وعلق عيد عبد الملك قائلا، "التدريب ده حاجة ممتعة أما بطلت كورة كنت حاسس إن الملعب هيوحشنى ومفيش حاجة هتعوضه، لكن الوضع اختلف لما بقيت مدرب الموضوع ممتع لأ قصى درجة".

وأضاف نجم الزمالك السابق، "فعلاً وحشنى الملعب جداً وأنت بتحاول تنفذ فكرك وطريقتك ومش كل لاعب كبير بيبقى مدرب كبير والعكس بردو، ممكن حد ملعبش كورة يبقى رقم واحد فى التدريب".



احمد عيد

وفى وقت سابق، أكد أحمد عيد عبد الملك أنه حصل على عرض من النادى الأهلى قبل الانتقال إلى الزمالك قائلا "مكنش عندى مشكلة ألعب فى الأهلى بعيداً عن الانتماءات، لكن عرض الزمالك كان فى نفس التوقيت ورغبتى حسمت الأمر".