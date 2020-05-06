أحمد عيد عبد الملك: الملعب وحشني ومش كل لاعب كبير مدرب شاطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، وصلة تدريبات قوية للحفاظ على لياقته البدنية، ونشر عبد الملك فيديو عبر حسابه على انستجرام خلال أدائه بعض التدريبات الصعبة.
وعلق عيد عبد الملك قائلا، "التدريب ده حاجة ممتعة أما بطلت كورة كنت حاسس إن الملعب هيوحشنى ومفيش حاجة هتعوضه، لكن الوضع اختلف لما بقيت مدرب الموضوع ممتع لأ قصى درجة".
وأضاف نجم الزمالك السابق، "فعلاً وحشنى الملعب جداً وأنت بتحاول تنفذ فكرك وطريقتك ومش كل لاعب كبير بيبقى مدرب كبير والعكس بردو، ممكن حد ملعبش كورة يبقى رقم واحد فى التدريب".
احمد عيد
وفى وقت سابق، أكد أحمد عيد عبد الملك أنه حصل على عرض من النادى الأهلى قبل الانتقال إلى الزمالك قائلا "مكنش عندى مشكلة ألعب فى الأهلى بعيداً عن الانتماءات، لكن عرض الزمالك كان فى نفس التوقيت ورغبتى حسمت الأمر".
وأضاف أحمد عيد، فى تصريح لبرنامج النجوم ورمضان على إذاعة الشباب والرياضة، "طبيعى أن يكون لاعب عنده انتماء لكن احترافيا لا يؤثر عليه فى أى نادٍ يلعب بقميصه".
وأشار أحمد عيد إلى أن السوشيال ميديا فى الوقت الحالى تضم المواضيع فى الرياضة المصرية وتتناولها بشكل لا يليق، ولفت عيد إلى أنه يستغل رمضان للاعتكاف والتقرب إلى الله والأسرة فى ظل الحظر الذى يفرضه فيروس كورونا المستجد.
وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، أهلى بنى غازى، طلائع الجيش، المصرى، وادى دجلة والجونة.
ويملك اللاعب فى رصيده من الألقاب كل 4 كأس مصر ولقب الدورى المصرى، ولقب لكأس السوبر المصري، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.
ويعد أحمد عيد عبد الملك صاحب أسرع هدف فى تاريخ بطولة الكونفدرالية، والذى سجله بعد مرور عشر ثوان من بداية مباراة فريقه حرس الحدود أمام كالوم الغينى عام 2006.
وأعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موافقته على ترشيحه من زميله طارق حامد ردا على دعوة سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.
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