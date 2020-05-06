شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. تعرف على تطورات صراع الأهلي فى قضيتي كوليبالي وأجاى بالفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبقى قضيتا الإيفوارى سليمانى كوليبالى والنيجيرى جونيور أجاى من أهم الملفات التى يتابعها النادى الأهلى حالياً عن قرب، ويتطلع المارد الأحمر لاسترداد حقوقه فى هاتين القضيتين، وهو ما نرصده فى سياق التقرير التالي:

س: ما هى تطورات قضيتى كوليبالى وأجاى؟

ج: الأهلى يتابع مع المحامى السويسرى مونتييرى تطورات شكوى القلعة الحمراء ضد ناديى النجم الساحلى والصفاقسى التونسيين، للحصول على مستحقات الأهلى لدى الناديين، والتى فشل الأحمر فى استردادها بالطرق الودية، ويُكثّف مسئولو الأهلى محاولاتهم لاسترداد مليون و500 ألف دولار، أى ما يقرب من 25 مليون جنيه، من النجم الساحلى والصفاقسى بشأن مستحقات الثنائى سليمانى كوليبالى وجونيور أجاى.

س: من أين بدأت قضية الأهلى مع كوليبالي؟

ج: بدأت قضية الأهلى مع كوليبالى عندما هرب اللاعب الإيفوارى من النادى فى مايو 2017 وتم تصعيد القضية للفيفا، وحصل الأهلى على حكم بتعويض مالى مليون و400 ألف دولار، يمثل الغرامة التى سبق ووقعّها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد كوليبالى بعدما هرب من الأهلى فى مايو 2017 .

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وشهدت الشهور الماضية اتصالات بين الأهلى والنجم الساحلى، الذى ضم سليمانى كوليبالى، لتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار، ووقع الأهلى عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلى واللاعب الإيفوارى يقضى بتسديد النادى التونسى 200 ألف دولار "كمقدم" ثم دفع مليون و200 ألف دولار على ثلاثة أقسام بواقع 400 ألف دولار فى كل دُفعة، وانتظر الأهلى قيام النجم الساحلى بتسديد 200 ألف دولار لعدة شهور لكن هذا لم يحدث فقرر الأهلى التصعيد للفيفا.

س: هل لجأ الأهلى للحلول الودية مع النجم الساحلى لتسوية غرامة كوليبالي؟

ج: نعم.. لجأ الأهلى كثيراً لهذه الحلول الودية لكن مسئولى النجم الساحلى لم يلتزموا بالاتفاقيات والعقود التى تم توقيعها مع الأهلى، خاصة أن الأهلى حاول من قبل مع اللاعب تسديد الغرامة لكنه لم يلتزم هو الآخر فما كان من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب إلا اللجوء للفيفا لتحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار من النجم الساحلي.

س: وماذا عن أزمة الأهلى مع الصفاقسى التونسى بشأن مستحقات أجاي؟

ج: الأهلى قرر تصعيد أزمته مع الصفاقسى للفيفا بعدما تقاعس النادى التونسى عن تسديد 125 ألف دولار قام مجلس إدارة الأهلى السابق برئاسة محمود طاهر بتحويل هذا المبلغ بالخطأ للصفاقسى، وهو يمثل رعاية النيجيرى جونيور أجاى لاعب الأهلى، وكان من المُقرر تحويل هذا المبلغ لنادى ليون النيجيرى، وحاول الأهلى كذلك تحصيل هذا المبلغ بطرق ودية من الصفاقسى وقام الأخير بتحويل 25 ألف فقط وتقاعس وظل يُماطل فترة طويلة فى تحويل 100 ألف دولار، فقرر مجلس الخطيب تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم لاسترداد حقوق القلعة الحمراء.