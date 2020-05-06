مرتجي: لدينا مسؤولين للحديث إعلاميًا.. الخطيب "وارب الباب".. ومن لا يقبل "بالسلامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب، سمح بعض الشيء للمسئولين في النادي بالحديث للإعلام.

مرتجي قال في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء :"الخطيب (وارب الباب) للسماح للمسئولين بالحديث في الإعلام، هناك أشخاص مسئولة للحديث مع الإعلام".

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وتابع :"لدينا متحدث رسمي ومدير تنفيذي ومدير لجهاز الكرة هم من لديهم الحق بالحديث مع الإعلام".

وواصل :"طالما عملت في النادي الأهلي لابد أن ترتبط بمبادئ النادي، غير ذلك (مع السلامة)".

الفترة الماضية شهدت ظهور بعد المسئولين بجانب لاعبي فريق الكرة في وسائل الإعلام، الأمر الذي جعل محسن صالح مدير لجنة التخطيط يعقد جلسة مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.