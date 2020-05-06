بيلد: عودة الدوري الألماني في منتصف مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، في خبر عاجل لها، أن أندية الدوري الألماني حصلت على الضوء الأخضر للعودة.

يأتي ذلك القرار بعد الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومختلف الولايات حول رفع الإغلاق واستعادة الوضع الطبيعي في ظل أزمة فيروس كورونا.

وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن الدوري الألماني سيعود في منتصف مايو الجاري بعدما توقفت المسابقات منذ مارس الماضي.

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وكانت تقارير صحفية كشفت أن ميركل تريد تأجيل استئناف الدوري حتى 22 مايو الجاري من أجل وضع الفرق في الحجر الصحي لأسبوعين.

وشهدت الفترة الماضية اكتشاف ثلاث حالات من فريق كولون بجانب ظهور أعراض المرض في نادي بوروسيا مونشنجلادباخ.

جدير بالذكر أن مسابقة الدوري الألماني متوقفة منذ مارس الماضي حيث يتصدر بايرن ميونيخ الترتيب بـ55 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بوروسيا دورتموند.